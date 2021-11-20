COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер 20 ноября

COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер 20 ноября

Сегодня в Молдове выявили 620 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 5463 теста.

Информацию представили в Минздраве. Один новый случай был «завезён» из Германии.

В больницах лечатся 1476 пациентов, на дому – 5787 человек. За всё время пандемии в Молдове подтвердили 357831 случай коронавируса. Вылечились 339526 человек (+1281), скончались 8799 (+43).

Активными остаются 9506 случаев.

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