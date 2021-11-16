COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер 16 ноября

0

Сегодня в Молдове выявили 977 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 7479 тестов.

Информацию представили в Минздраве. 8 новых случаев были “завезены”, остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 354755 случаев коронавируса. Вылечились 335084 человека (+1462), скончались 8602.

В больницах находятся 2383 человека, из них 288 – в крайне тяжёлом состоянии, 38 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся человек

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.