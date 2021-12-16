COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер 16 декабря

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Сегодня, 16 декабря, в Молдове выявили 459 новых случаев коронавируса. За сутки сделали 6222 теста. Информацию представили в Минздраве.

Четыре новых случая были “завезены”, остальные местные. За всё время пандемии в Молдове подтвердили 371 410 случаев коронавируса. Вылечились 356 606 человек (+529), скончались 9450 (+12).

В больницах остаются 1025 пациентов, в тяжёлом состоянии – 156. К аппаратам ИВЛ подключены 34 человека.

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