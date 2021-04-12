COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер 12 апреля

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Сегодня в Молдове было подтверждено 603 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3 330 тестов, в том числе 1 696 экспресс-тестов. 4 новых случая были “завезены”: из Румынии, Турции, Германии и Великобритании.

Ещё 895 человек выздоровели за сегодня. К аппаратам ИВЛ подключены 47 заболевших, на дому лечатся 7 583 человека.

За всё время пандемии в Молдове выявили 241 820 случаев коронавируса. Вылечились 223 822 человека, скончались 5 409.

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