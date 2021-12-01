COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер 1 декабря

COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер 1 декабря

Сегодня в Молдове выявили 659 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 6158 тестов. Информацию представили в Минздраве. 

Два случая были “завезены”, остальные местные. В больницах находятся 1184 человека, в тяжёлом состоянии – 134, 11 подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 364 433 случая коронавируса. Вылечились 348 276 человек (+568), скончались 9141 (+22).

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