COVID-19 в Молдове: ситуация на утро субботы

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За сутки в Молдове выявили 372 новых случая коронавируса. Было сделано 3 814 тестов.

Информацию представили в Минздраве. 9 новых случаев были “завезены”: 5 из Украины, 2 из Италии, по одному из Румынии и Голландии.

В больницах находятся 426 человек с ковидом. 50 в крайне тяжёлом состоянии, 6 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 1 995 человек.

За всё время пандемии в РМ выявили 510 206 случаев коронавируса. Вылечились 494 420 человек (+623), скончались 11 381 (+3).

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