COVID-19 в Молдове: ситуация на утро среды

COVID-19 в Молдове: ситуация на утро среды

За минувшие сутки в Молдове выявили 570 случаев коронавируса. Было сделано 7 477 тестов.

Информацию представили в Минздраве. 27 новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

В больницах от коронавируса лечатся 1 027 человек. 105 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 15 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 7 613 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 502 956 случаев заболевания. Вылечились 478 895 человек (+1 351), скончались 11 242 (+14).

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