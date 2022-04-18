COVID-19 в Молдове: ситуация на утро понедельника

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За последние сутки в стране выявили 13 новых случаев коронавируса. Было проведено 697 тестов.

Информацию представили в Минздраве. В больницах остаются 198 человек с подтверждённым диагнозом. 26 из них в крайне тяжёлом состоянии, один пациент подключен к аппарату ИВЛ. На дому лечатся 923 человека.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 516 444 случая коронавируса. Вылечились 503 413 человек (+122), скончались 11 482 (+1).

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