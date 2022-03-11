COVID-19 в Молдове: ситуация на утро пятницы

0

За последние сутки в Молдове выявили 347 новых случаев коронавируса. Было проведено 4 983 теста.

Информацию представили в Минздраве. 30 новых случаев были “завезены”.

В больницах остаются 585 человек с подтверждённым ковидом. 85 из них в крайне тяжёлом состоянии, 6 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 3 471 человек.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 507 028 случаев коронавируса. Вылечились 488 198 человек (+1 547), скончались 11 333 (+14).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.