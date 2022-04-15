COVID-19 в Молдове: ситуация на утро пятницы

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За последние сутки в Молдове выявили 160 новых случаев коронавируса. Был сделан 3091 тест. Информацию представили в Минздраве.

В больницах находятся 258 человек с подтверждённым коронавирусом. В крайне тяжёлом состоянии – 43 человека, 4 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 959 человек.

За всё время пандемии в Молдове подтверждено 516 164 случая коронавируса. 502 950 человек (+194) вылечились, 11 480 (+3) скончались.

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