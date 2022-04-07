COVID-19 в Молдове: ситуация на утро четверга

COVID-19 в Молдове: ситуация на утро четверга

За минувшие сутки в стране выявили 232 новых случая коронавируса. Было сделано 3 798 тестов.

Информацию представили в Минздраве. 2 новых случая были “завезены”: из Грузии и Бельгии.

300 человек лечатся в больницах. 41 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 9 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 1 150 человек.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 514 882 случая коронавируса. Вылечились 501 113 человек (+373), скончались 11 455 (+2). Активны 2 434 случая.

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