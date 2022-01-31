COVID-19 в Молдове: ситуация на утро 31 января

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За минувшие сутки в стране выявили 2 449 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Минздраве.

Было сделано 8 760 тестов. 16 новых случаев были “завезены”, остальные – местные. За всё время пандемии в Молдове подтвердили 440 698 случаев коронавируса. Вылечились 382 698 человек (+1 315). Скончались 10 642 (+7).

В больницах находятся 2 862 пациента. 158 заболевших в крайне тяжёлом состоянии, 25 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому проходят лечение 24 741 человек.

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