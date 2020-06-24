COVID-19 в Молдове: ситуация на утро 24 июня

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По состоянию на утро 24 июня в Молдове было подтверждено 14 714 случаев коронавируса, 1 181 из которых – в Приднестровье.

За последние сутки в Центр COVID-19 поступили 71 человек с подозрением на инфекцию. 416 человек с уже подтвержденным диагнозом находятся в тяжёлом состоянии (23 подключены к аппаратам ИВЛ), 1 167 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Накануне из медицинских учреждений страны были выписаны ещё 188 человек. Всего вылечились 8 400 граждан.

От осложнений, вызванных COVID-19, за последние сутки скончались еще двое: 67-летняя жительница Бельц и 90-летняя жительница столицы. Общее количество летальных исходов составило 492.

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