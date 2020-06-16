COVID-19 в Молдове: ситуация на утро 16 июня

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По состоянию на утро 16 июня в Молдове было подтверждено 11 879 случаев коронавируса, 1 119 из которых – в Приднестровье.

За последние сутки в Центр COVID-19 поступили 144 человека с подозрением на инфекцию. 403 госпитализированных пациента остаются в тяжёлом состоянии, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 984 оценивается как среднее, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Из медучреждений были выписаны ещё 107 человек. Всего выздоровели 6 901 граждан.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались шесть человек: 65-летний житель Приднестровья, 50-летний кишинёвец, 82-летняя и 58-летняя жительницы столицы, 78-летняя жительница Тараклии, 71-летний мужчина из Хынчешт. У всех были хронические заболевания. Общее количество летальных исходов составляет на данный момент 417.

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