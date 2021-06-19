COVID-19 в Молдове: ситуация на субботний вечер

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Сегодня, 19 июня, в Молдове выявили 49 случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 6 238 тестов, в том числе 655 экспресс-тестов. 1 случай был “завезён” из РФ.

За всё время пандемии в Молдове выявили 256 103 случая коронавируса. В больницах находятся 153 пациента с COVID-19, а на дому лечатся 653 человека.

За сегодня выздоровело ещё 63 пациента, а всего – 249 129. С начала эпидемии в Молдове скончались 6 168 человек.

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