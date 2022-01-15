COVID-19 в Молдове: ситуация на субботний вечер

COVID-19 в Молдове: ситуация на субботний вечер

Сегодня в Молдове выявили 1 015 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 8 563 теста.

Информацию представили в Минздраве. 22 новых случая были “завезены”, остальные местные.

В больницах находятся 1 079 человек, 130 из них – в крайне тяжёлом состоянии, 18 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 5 068 пациентов.

За всё время пандемии в Молдове выявили 387 920 случаев коронавируса. Вылечились 366 519 человек (+347), скончались 10 437 (+10).

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