COVID-19 в Молдове: ситуация на субботний вечер

0

Сегодня в Молдове выявили 389 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 5092 теста.

Информацию представили в Минздраве. 4 новых случая были “завезены”, остальные местные.

В больницах находятся 802 человека, 108 из них – в крайне тяжёлом состоянии, 24 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 2993 пациента.

За всё время пандемии в Молдове выявили 369402 случая коронавируса. Вылечились 353965 человек (+403), скончались 9354 (+21).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.