COVID-19 в Молдове: ситуация на сегодняшний вечер

0

Сегодня в Молдове выявили 119 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 5 959 тестов.

Информацию представили в Минздраве. 7 новых случаев были “завезены” из-за рубежа.

34 новых случая выявлены в Приднестровье, 24 в Кишинёве, 13 в Кагуле. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 258 484 случая коронавируса. Вылечились 251 347 человек (+105 за сутки), скончались 6 240 (+4 за сутки). Активными остаются 897 случаев заболевания.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.