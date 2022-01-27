COVID-19 в Молдове: ситуация на сегодняшний вечер

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Сегодня в стране выявили 5 366 новых случаев коронавируса. За сутки сделали 17 065 тестов.

Информацию представили в Минздраве. 34 новых случая были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 428 934 случая коронавируса. Вылечились 376 491 человек (+1 618). Скончались 10 600 (+16).

В больницах находятся 2 830 пациентов. 223 заболевших в крайне тяжёлом состоянии, 36 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому проходят лечение 21 411 человек.

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