COVID-19 в Молдове: ситуация на сегодняшний вечер

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12 октября в Молдове выявили 1542 новых случая коронавируса. Информацию представили в Минздраве.

За сутки было сделано 6015 тестов. 9 новых случаев были “завезены”: по 3 из Румынии и Италии, по 1 из Бельгии, Германии, Украины. В больницах находятся 2349 человек. 191 – в крайне тяжёлом состоянии, 23 подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове выявили 308724 случая коронавируса. Вылечились 290 145 человек (+899). Скончались за сегодня 28 человек.

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