COVID-19 в Молдове: ситуация на сегодняшний вечер

COVID-19 в Молдове: ситуация на сегодняшний вечер

12 октября в Молдове выявили 1542 новых случая коронавируса. Информацию представили в Минздраве.

За сутки было сделано 6015 тестов. 9 новых случаев были “завезены”: по 3 из Румынии и Италии, по 1 из Бельгии, Германии, Украины. В больницах находятся 2349 человек. 191 – в крайне тяжёлом состоянии, 23 подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове выявили 308724 случая коронавируса. Вылечились 290 145 человек (+899). Скончались за сегодня 28 человек.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md