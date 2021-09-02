COVID-19 в Молдове: ситуация на сегодняшний вечер

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Сегодня в Молдове выявили 787 новых случаев коронавируса. 682 заболевших не были привиты. За сутки было сделано 7005 тестов. Информацию представили в Минздраве.

19 новых случаев были “завезены”: по три из Великобритании, США, Украины; по два из Болгарии, Румынии, Турции; по одному из Италии, Португалии, России и Германии. В Кишинёве 175 новых заболевших, в Приднестровье – 71.

За всё время пандемии в Молдове выявили 268 892 случая коронавируса. Вылечились 257 984 человека (+312 за сутки), скончались 6411 (+5).

Активными остаются 4497 случаев заболевания.

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