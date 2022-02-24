COVID-19 в Молдове: ситуация на сегодняшнее утро

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За минувшие сутки в Молдове выявили 1 069 случаев коронавируса. Было сделано 8 795 тестов. Информацию представили в Минздраве.

5 новых случаев были “завезены”, остальные – местные. В больницах от коронавируса лечатся 1 455 человек. 135 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 22 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 10 063 человека.

За всё время пандемии в Молдове выявили 499 015 случаев заболевания. Вылечились 472 261 человек (+1 410), скончались 11 171 (+14).

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