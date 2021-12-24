COVID-19 в Молдове: ситуация на пятничный вечер

0

Сегодня в Молдове выявили 368 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 8588 тестов.

Информацию представили в Минздраве. Восемь новых случаев были “завезены”, остальные местные.

В больницах находятся 957 человек, из них 167 – в крайне тяжёлом состоянии, 29 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 2202 пациента.

За всё время пандемии в Молдове выявили 374 120 случаев коронавируса. Вылечились 359 918 человек (+428), скончались 9589 (+14).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.