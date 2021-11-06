COVID-19 в Молдове: ситуация на 6 ноября

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Сегодня в Молдове выявили 954 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 6145 тестов.

Информацию представили в Минздраве. 7 новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

В больницах находятся 1964 человека, из них 192 в тяжелом состоянии. На дому лечатся 8712 граждан.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 345517 случаев коронавируса. Вылечились 323996 человек (+1219), скончались 8056.

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