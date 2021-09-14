COVID-19 в Молдове: количество смертей удвоилось за последнюю неделю

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Всего в период с 6 по 12 сентября в стране было зарегистрировано 4593 новых случая коронавируса. Суточная заболеваемость выросла за указанный период на 42%.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, у большинства пациентов коронавирус протекает в лёгкой форме (89%), за ними следуют пациенты со средними формами коронавируса (6,9%), реже всего болезнь перетекает в тяжёлую форму (4,1%). На сегодняшний день к аппаратам ИВЛ подключены 52 человека.

На прошлой неделе от COVID-19 выздоровели 3598 человек, что на 43,15% меньше по сравнению с неделей ранее. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 262 759 человек.

От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 6536 человек, 80,8% из них – люди в возрасте от 60 лет и старше. За последнюю неделю в стране было зафиксировано 85 смертей, что вдвое больше по сравнению с предыдущей неделей.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой “красный код” был введён практически во всех районах страны, за исключением Дубоссарского и Рышканского – там действует “оранжевый код”.

Что касается вакцинации, то с начала кампании (2 марта) было введено 1 336 608 доз прививок. Первую дозу получили 22,51% населения, а полный курс иммунизации прошли 21,34% жителей страны. Уровень вакцинации среди медработников составляет 88,22%.

Самый высокий показатель иммунизации зарегистрирован в Кишинёве – 32%, за ним Сороки – 24%, Дубоссары – 23%, Оргеев – 22%. А самый низкий уровень вакцинации (12-15%) отмечен в Леова, Сынжерей и Гагаузии. Медленнее всего протекает иммунизация населения в возрасте от 18 до 29 лет.

Кроме того, с начала кампании по вакцинации от COVID-19 в Молдове было зарегистрировано 1496 случаев проявления побочных эффектов, из них 92,1% – в лёгкой форме, а 7,9 % – в средней.

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