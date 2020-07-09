COVID-19 в Молдове: число выздоровевших граждан приближается к 12 тысячам

0

По состоянию на утро 9 июля в Молдове был подтверждён 18 471 случай коронавируса, 1 290 из которых – в Приднестровье. За последние сутки в Центр COVID-19 поступили 64 человека с подозрением на инфекцию.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, 376 пациентов с подтверждённым диагнозом находятся в тяжёлом состоянии (32 подключены к аппаратам ИВЛ), 951 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

За последние сутки вылечились ещё 387 человек. Всего с начала пандемии в Молдове выздоровели 11 936 пациентов.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался ещё один человек. Речь идёт 70-летнем жителе Хынчештского района с хроническими заболеваниями. Общее количество летальных исходов составляет 615.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.