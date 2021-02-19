COVID-19 в мире: Венесуэла проводит массовую вакцинацию российской вакциной

0

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила повышенную заразность “южноафриканского” штамма COVID-19. Местный штамм действительно является более заразным, однако организация не зафиксировала его влияния на тяжесть течения заболевания, сообщили в ВОЗ.

Массовую вакцинацию российским препаратом от коронавирусной инфекции “Спутник V” начали в Венесуэле. Первыми прививку получат медики, а после них вакцинацию смогут пройти педагоги, пишет novostipmr.com.

В Москве на базе 10 городских поликлиник пройдут клинические исследования вакцины “Спутник Лайт”. Новый препарат должен устранить основной недостаток классического “Спутника V” — необходимость вводить пациенту два компонента с разницей несколько недель. Также в Москве проведут три фазы клинических испытаний назальной формы вакцины от коронавируса.

Вскоре на территории Швеции для борьбы с симптомами COVID-19 станет использоваться новый препарат. В Государственном управлении социальной защиты населения заявили, что лекарство станет важным инструментом по борьбе с заболеванием во время возможной третьей волны пандемии в стране.

В Польше появятся мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Предполагается, что они должны быть готовы через полтора месяца. Данные пункты необходимы как для вакцинации граждан, которым тяжело самостоятельно прийти в стационарный пункт, а также для ускорения процесса вакцинации населения.

Правительство Израиля до 6 марта продлило запрет на въезд и выезд из страны, который был введён до 20 февраля. С 21 февраля там должна начаться вторая фаза смягчения карантинных мер – заработают торговые центры, рынки, магазины, музеи и библиотеки. Спортивные залы и культурные мероприятия разрешат посещать жителям, прошедшим вакцинацию.

В Португалии разрешили нанимать на работу медсестёр из других государств для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Решение принималось в срочном порядке из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.