COVID-19 в Кишинёве вновь набирает обороты. Столичные власти готовы задействовать все доступные больницы

COVID-19 в Кишинёве вновь набирает обороты. Столичные власти готовы задействовать все доступные больницы

Число случаев заболевания коронавирусом уже превысило существующие возможности для госпитализации. Об этом на заседании глав муниципальных служб заявил Ион Чебан. 

Так, в Муниципальной клинической детской инфекционной больнице все места заняты пациентами с COVID-19 в тяжелом и критическом состоянии. При этом госпитализированные дети – как из муниципия, так и со всей республики.

– Мы задействовали дополнительные места для госпитализации детей с COVID-19 в Муниципальной клинической детской больнице «Валентин Игнатенко», но, скорее всего, будет перегрузка. С учетом ситуации мы также обсудим с минздравом возможность обустройства мест для больных коронавирусом детей в других больницах, – написал Чебан на своей странице в соцсети.

Для взрослых с COVID-19, по словам генпримара, подготовлены медицинские помещения для госпитализации. При необходимости муниципалитет постепенно задействует все больницы, входящие в оборот COVID-19, в том числе отделения интенсивной терапии.

Кроме того, Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью муниципия Кишинёв распорядилась подготовить помещения и места в отделении COVID-19 в Moldexpo – в случае переполнения муниципальных учреждений будет активировано и оно. Также на Moldexpo подготовлена кислородная станция, которую при необходимости можно установить за 48 часов.

На данный момент в Кишинёве действуют 5 муниципальных больниц с профилем COVID-19: больница «Святой Архангел Михаил», больница «Святая Троица» совместно с MoldExpo, Детская инфекционная больница, Детская больница «Валентин Игнатенко» и Муниципальный роддом №2.

– Напоминаю, что минздрав недавно объявил о закрытии отделений интенсивной терапии на Moldexpo. Надеюсь, что они не будут требовать открытия этих отделений в 3 часа ночи, как это было в прошлый раз – когда в машинах скорой помощи были пациенты, а в больницах не было мест. Это безответственное решение – на вашей совести, – подчеркнул Ион Чебан.

В связи с очередным обострением ситуации с коронавирусом градоначальник напомнил, что в Кишинёве налажена хорошая инфраструктура для вакцинации, и все желающие могут её пройти безопасно.

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