COVID-19 в Кишинёве вновь набирает обороты. Столичные власти готовы задействовать все доступные больницы

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Число случаев заболевания коронавирусом уже превысило существующие возможности для госпитализации. Об этом на заседании глав муниципальных служб заявил Ион Чебан.

Так, в Муниципальной клинической детской инфекционной больнице все места заняты пациентами с COVID-19 в тяжелом и критическом состоянии. При этом госпитализированные дети – как из муниципия, так и со всей республики.

– Мы задействовали дополнительные места для госпитализации детей с COVID-19 в Муниципальной клинической детской больнице «Валентин Игнатенко», но, скорее всего, будет перегрузка. С учетом ситуации мы также обсудим с минздравом возможность обустройства мест для больных коронавирусом детей в других больницах, – написал Чебан на своей странице в соцсети.

Для взрослых с COVID-19, по словам генпримара, подготовлены медицинские помещения для госпитализации. При необходимости муниципалитет постепенно задействует все больницы, входящие в оборот COVID-19, в том числе отделения интенсивной терапии.

Кроме того, Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью муниципия Кишинёв распорядилась подготовить помещения и места в отделении COVID-19 в Moldexpo – в случае переполнения муниципальных учреждений будет активировано и оно. Также на Moldexpo подготовлена кислородная станция, которую при необходимости можно установить за 48 часов.

На данный момент в Кишинёве действуют 5 муниципальных больниц с профилем COVID-19: больница «Святой Архангел Михаил», больница «Святая Троица» совместно с MoldExpo, Детская инфекционная больница, Детская больница «Валентин Игнатенко» и Муниципальный роддом №2.

– Напоминаю, что минздрав недавно объявил о закрытии отделений интенсивной терапии на Moldexpo. Надеюсь, что они не будут требовать открытия этих отделений в 3 часа ночи, как это было в прошлый раз – когда в машинах скорой помощи были пациенты, а в больницах не было мест. Это безответственное решение – на вашей совести, – подчеркнул Ион Чебан.

В связи с очередным обострением ситуации с коронавирусом градоначальник напомнил, что в Кишинёве налажена хорошая инфраструктура для вакцинации, и все желающие могут её пройти безопасно.

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