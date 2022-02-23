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Почти половина переболевших COVID-19 страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

– Это и нарушение ритма, это всевозможные миокардиты, это и относящиеся, в том числе, к осложнениям, связанным с тромбообразованием. Что очень важно, риск повышенной смертности у пациентов, имеющих хронические сердечно-сосудистые заболевания, возрастает до 5-7 раз, — отметил Мурашко.

В связи с этим министр призвал граждан, у которых наблюдаются проблемы с сердцем, обратиться за медицинской помощью к специалистам, передает iz.ru.

Ранее Мурашко заявил, что в условиях распространения штамма коронавируса «Омикрон» ревакцинироваться нужно раз в полгода. Вместе с тем он добавил, что в России около 8% пациентов от общего количества болеющих COVID-19 лечатся в больницах.

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