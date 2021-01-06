COVID-19: ситуация на вечер 6 января

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Сегодня, 6 января, в Молдове было зарегистрировано 950 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3552 теста, из которых 3131 – впервые. 11 новых случаев были “завезены”.

Больше всего заболевших за сутки в Кишинёве: 379. На втором месте Приднестровье, 67 новых случаев. На третьем Новые Анены, 56 случаев.

За всё время пандемии в Молдове выявили 147871 случай коронавируса. Вылечились 135911 человек (+1160). Скончались 3088 (+18). Активными остаются 8872 случая коронавируса.

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