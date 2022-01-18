Коронавирус оказался страшнее болезни Альцгеймера

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Исследователи из Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера выяснили, что коронавирусная инфекция вызывает у пожилых людей больше повреждений мозга, чем болезнь Альцгеймера. Об этом сообщает Daily Mail.

Учёные обратили внимание на ковидных больных, у которых на фоне инфекции снизились когнитивные функции или развились деменции. До заражения коронавирусом они не страдали от нарушений работы мозга. При сравнении их показателей с показателями пациентов с болезнью Альцгеймера обнаружилось, что СОVID-19 сильнее повреждает мозг, пишет gazeta.ru.

Отмечается, что в группу риска входят пациенты с COVID-19, протекающим в тяжёлой форме.

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