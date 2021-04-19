COVID-19 не исчез! Спасатели продолжают информировать граждан о мерах защиты от коронавируса

0

В выходные сотрудники ГИЧС работали в 23 информационных пунктах, расположенных в Окнице, Бричанах, Рышканах, Бельцах, Дондюшанах, Сороках, Кантемире, Ниспоренах, Тараклии, Бессарабке, Гагаузии и в муниципии Кишинёв.

За два дня гражданам раздали 4550 памяток и 1420 защитных масок. В то же время в 45 населённых пунктах в 31 районе страны спасатели передавали предупреждающие аудиосообщения.

В мероприятиях в общей сложности были задействованы 41 сотрудник ГИЧС и 27 единиц техники. Кампания затронула 5460 граждан. Стоит отметить, что данная акция проводится по всей стране ежедневно.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.