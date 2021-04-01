COVID-19 не исчез: гражданам напоминают о важных мерах профилактики (ФОТО, ВИДЕО)

COVID-19 не исчез: гражданам напоминают о важных мерах профилактики (ФОТО, ВИДЕО)

ГИЧС продолжает профилактические мероприятия по борьбе с COVID-19. С этой целью спасатели устанавливают информационные палатки, а также раздают буклеты и защитные маски гражданам.

Согласно информации ведомства, по стране установлено 15 палаток, из которых 7 – в Кишинёве и по одной в районах Страшены, Дубоссары, Унгены, Фалешты, Сороки, Леова, а также в Бельцах и в Вулканештах.

Спасатели информируют граждан о рисках заражения коронавирусом, а также о необходимых защитных мерах. Акции проводятся в поддержку Национальной кампании “Будь осторожен! COVID-19 не исчез!”, инициированной Минздравом совместно с подразделениями МВД.

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