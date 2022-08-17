COVID-19 может ухудшать работу мозга переболевших

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Российские учёные провели исследование когнитивных расстройств, вызванных COVID-19. В своей работе специалисты обобщили накопленные за время пандемии данные.

Как рассказал один из авторов научного труда, профессор кафедры нервных болезней лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Владимир Захаров, проанализированные работы показывают, что коронавирус оказывает негативное влияние на когнитивные функции, даже если человек перенёс инфекцию бессимптомно. К когнитивным функциям относится не только сообразительность или память, но ещё и чёткость восприятия, способность приобретать новые двигательные навыки, скорость реакции, концентрация внимания.

– Точной статистики по распространённости ментальных нарушений из-за COVID-19 в масштабах планеты пока нет. Мы находимся лишь на этапе накопления информации. Коронавирус вошёл в нашу жизнь только два года назад, и на его неврологические и когнитивные последствия обратили внимание далеко не сразу, — сказал Захаров.

По словам медика, пишет iz.ru, самые частые когнитивные симптомы после коронавируса — это повышенная утомляемость при умственных нагрузках и ощущение затуманенности в голове, которое мешает сосредоточиться. Для обозначения этого состояния даже появилось специальное выражение «коронавирусный туман». Изменения раньше всего происходят в сфере скорости реакции и концентрации внимания, то есть человек становится более медлительным. Если отклонение небольшое, то пациент и окружающие могут ничего не заметить, так как снижение внимания фиксируется только в достаточно сложных нейропсихологических тестах.

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