COVID-19 может способствовать развитию болезни Альцгеймера

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Учёные из Германии и Бельгии обнаружили, что некоторые вирусные и бактериальные инфекции могут провоцировать скопление в организме аномальных белков, вызывающих развитие нейродегенеративных заболеваний (таких как болезни Паркинсона и Альцгеймера).

Эти белки называют прионами. Они вызывают у человека ряд неизлечимых заболеваний, поражающих нервные ткани, в первую очередь — головной мозг, пишет vesti.ru.

Доказательств существования подобной связи бактериальных и вирусных инфекций с формированием прионов становится всё больше. Однако механизмы, с помощью которых вирусы и микробы могут влиять на развитие заболеваний головного мозга, остаются неясными.

В серии лабораторных экспериментов исследователи изучили, как молекулы на поверхности некоторых вирусов могут способствовать распространению и накоплению белков, которые, предположительно, вызывают такие заболевания, как болезнь Альцгеймера. Результаты этой работы могут помочь исследователям в поисках новых способов лечения прогрессирующих заболеваний мозга.

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