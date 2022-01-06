Cочельник: что можно и нельзя делать в канун Рождества

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6 января, накануне праздника Рождества Христова, принято соблюдать строгий пост и идти в храм, чтобы встретить торжество в богослужении.

В Сочельник дома должно быть всё убрано и чисто, но подготовиться следует заранее — 6 и 7 января уборку, стирку, шитьё и прочие бытовые дела лучше отложить. Единственное исключение — подготовка вкусных угощений и трапезы к праздничному столу.

В канун Рождества нужно обязательно установить в доме ёлку и украсить её. Наряженное дерево – один из главных атрибутов праздника, который приносит не только хорошее настроение, но и счастье.

Принимать пищу в Рождественский Сочельник можно только после появления на небе той самой, первой звезды. Существует традиция – выходить всей семьёй во двор и высматривать эту мерцающую звезду. И уже после этого можно приступить к праздничному ужину.

Праздник Рождества Христова связан с радостью, поэтому откажитесь от чёрных, очень тёмных тонов в одежде.

Ни в коем случае в канун Рождества, как и в сам праздник, нельзя ругаться и спорить. Переборите это желание, даже если вы чувствуете в каком-то вопросе свою абсолютную правоту. Будьте мудрее и терпимее.

В Сочельник запрещено гадать. Это считается греховным деянием.

Будьте гостеприимны. Всех, кому нужна пища и кров, нужно встретить и обеспечить всем необходимым. Считается, что это принесёт счастье, мир и благополучие вашему дому, передаёт tvsamara.ru. Наши предки в этот день обходили дома, распевали песни-коляды и просили у хозяев угощение и деньги.

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