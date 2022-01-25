Цитрусовое дерби

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Что полезнее: мандарины или апельсины?

Чем полезны мандарины? Лучше ли они апельсинов и грейпфрутов? В каких цитрусовых больше всего витамина С? И правда ли, что лимоном можно так навитаминизироваться, что ни одна простуда не будет страшна? Мандарины из каких стран лучше не покупать?

Сегодня запах мандаринов ассоциируется с Новым годом только у родителей. Дети и молодёжь, не знающие о дефиците, привыкли есть любые цитрусовые круглый год. Но ароматные и яркие оранжевые плоды всё равно украшают новогодний стол.

И так сложилось, что из всех цитрусовых дети обычно больше всего любят мандарины. Им нравится их более сладкий и менее резкий вкус. Плюс апельсины бывают порой столь кислыми, что от них иногда даже образуются заеды в углах рта (гораздо чаще так бывает после ананасов). И для любителей мандаринов есть две новости. Одна немного плохая, другая – очень хорошая.

В чём мандарины проигрывают

Начнём с первой. Главных полезных веществ в них меньше, чем в других цитрусовых (см. таблицу). Чемпионы в этом списке – апельсины, витамина С в них больше в 2 раза, важнейшей фолиевой кислоты – почти в 2 раза. Даже грейпфруты, которые детям часто не нравятся из-за горчинки, богаче витаминами, чем мандарины.

Это не только витамин С

Новость вторая. Всё сказанное выше – не повод отказываться от мандаринов, в них всё равно приличные дозы полезных веществ. Прежде всего запомните, что цитрусовые – это не только витамин С. Все они содержат приличные дозы очень важных для нас пищевых волокон, и 70% из них составляют полезнейшие пектины. Доказано, что они защищают нас от рака, снижают холестерин, выводят из организма вредные вещества и помогают полезным бактериям, обитающим в нашем кишечнике. И этих пектинов в мандаринах почти столько же, сколько в апельсинах, и больше, чем в грейпфрутах. Другая важная роль пектинов и пищевых волокон – тормозить всасывание сахаров. Это очень полезный эффект, препятствующий развитию сахарного диабета и ожирения.

А вот с грейпфрутами в новогоднюю ночь нужно быть поосторожнее. Они блокируют разрушение многих лекарств и могут вызвать их передозировку вплоть до смертельных случаев. Алкоголь усиливает этот эффект грейпфрутов. Всё относится и к соку этих цитрусовых, которым очень многие любят запивать водку и другой крепкий алкоголь.

Витаминизация лимонами

Правильный ответ – никак. Почему-то все уверены, что они – чемпионы по содержанию витамина С. «Не раз слышал об этом от пациентов, – рассказывает врач-терапевт, гастроэнтеролог Константин Спахов. – Они объясняли это тем, что лимоны самые кислые не только из-за лимонной, но и большого количества аскорбиновой кислоты: это же витамин С. И поэтому якобы можно витаминизировать организм лимоном, чтобы не простудиться в плохую погоду. На самом деле в лимоне витамина С примерно на треть меньше, чем в апельсине.

В 1–2 лимонных дольках, которые кладут в чай, аскорбинка вообще содержится в мизерном количестве. Так что витаминизировать себя лучше апельсинами, мандаринами и другими цитрусовыми или киви, которые мы съедаем целиком и сразу получаем 1–1,5 дневной дозы витамина С. Ещё его очень много в смородине, шиповнике или в самой обычной капусте. Но лимон тоже полезен. Лимонная кислота полезна при простуде и защищает почки от образования камней. Так что не отказывайтесь от привычки класть лимон в чай или кофе».

вопрос – ответ

Мыть или не мыть?

Нужно ли мыть мандарины, апельсины и другие цитрусовые? А. Греку, Тирасполь

«Зачем мыть апельсин? Всё равно же мы счищаем с него кожуру, вся грязь остаётся на ней», – многие так думают и ленятся помыть купленные фрукты. Между тем цитрусовые и все другие фрукты и овощи, с которых вы удаляете кожуру, мыть всё равно нужно, так как они представляют опасность. Почему нужно мыть цитрусовые, рассказывают специалисты.

Регина Шайдуллина, врач-терапевт:

– Мыть фрукты, даже те, которые вы собираетесь почистить, нужно обязательно. С помощью рук или ножа вы запросто можете перенести микробы с кожуры на ту часть плода, которую собираетесь есть. Причём чтобы заразиться, не нужно много возбудителей: они очень быстро размножаются в организме.

Денис Усенко, врач-педиатр, инфекционист:

– На плоды в магазинах могут наноситься различные защитные составы, некоторые из них не смыть простым ополаскиванием, требуется тщательное мытьё горячей водой каждого плода в отдельности. Это касается и тех фруктов, которые мы чистим, например цитрусовых. Их, как и яблоки или груши, готовят к длительному хранению и транспортировке, поэтому мытьё перед употреблением обязательно. Эта химия относительно безвредна и разрешена к использованию, однократное её попадание в организм вреда не нанесёт. Но регулярное употребление всё же нежелательно.

Кладезь витаминов в холодный период

Каждую зиму организм человека, а особенно детский, проходит испытание на выносливость. Формирование крепкой иммунной системы во многом зависит от питания.

О том, какими фруктами можно разнообразить свой рацион, чтобы организм получал необходимые витамины в зимний период, рассказала семейный доктор Наталия Горн.

Удивительные растения

Вместе с правильным и сбалансированным питанием дети всех возрастов должны ежедневно получать свежие сезонные овощи и фрукты, чтобы поддерживать формирующуюся иммунную систему, умственную деятельность и физическую активность. Когда речь заходит об осенне-зимне-весенних фруктах, то имеются в виду, конечно, апельсины, мандарины и грейпфруты из солнечной Турции.

Знаете ли вы, что одновременно на одном цитрусовом дереве могут находиться и бутоны, и цветки, и завязи, и плоды всех стадий зрелости. Удивительно, сколько жизненной энергии в этих растениях.

Уникальные плоды

Изучив несколько свежих исследований, врач отмечает, что цитрусовые фрукты – кладезь активных продуктов метаболизма, потенциально полезных для иммунной системы взрослых и детей. Это флавоноиды, алкалоиды, лимоноиды, кумарины, каротиноиды, фенильные кислоты и эфирные масла. Все они уникальны благодаря своим активным свойствам – антиоксидантным, противовоспалительным, противораковым.

Цитрусовые также богаты витамином С, питательными веществами, нутриентами и макроэлементами, среди них – сахара, пищевые волокна, калий, фолиевая кислота, кальций, тиамин, ниацин, витамин В 6 , фосфор, магний, медь, витамин Д, рибофлавин и пантотеновая кислота. То есть цитрусовые – идеальный иммунобустер, натуральный и доступный.

Более того, из цитрусовых получают вещества, которые используются в качестве лекарственных средств во всём мире, а особенно в странах Азии.

Наверняка скоро, по мнению специалиста, появятся новые препараты и функциональные пищевые продукты на основе цитрусовых. Например, из кожуры. Содержание биоактивных веществ в кожуре в 2 – 6 раз выше, чем в мякоти.

Есть столько, сколько нужно

Не секрет, что со стороны диетологов идут незаслуженные гонения на цитрусовые из-за большого содержания фруктозы. Но во всём нужна мера и здравый смысл. Взрослые могут употреблять 1–2 плода в день – отличное дополнение к рациону. Цитрусовыми можно лакомиться беременным женщинам и кормящим мамам. При отсутствии аллергических реакций цитрусовые в питание ребёнка можно вводить после 9 месяцев. Давать мандариновую или апельсиновую дольку без плёнок и косточек. Малыш сам определит то количество долек, которое может съесть. Если у ребёнка наблюдается диатез или дерматит, то знакомство с цитрусовыми стоит сдвинуть до 3-летнего возраста.

Плоды лучше есть целиком, поскольку именно пищевые волокна представляют большую ценность для организма.

Подготовила

Юлия Тутина