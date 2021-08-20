Цинизм ПДС: оставили в силе отменённый социалистами Закон о миллиарде, а теперь критикуют его

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Цинизм партии “Действие и солидарность” не знает границ. Депутат ПДС Сергей Литвиненко раскритиковал с парламентской трибуны так называемый Закон о миллиарде, принятый правительством, в состав которого входили Майя Санду и Игорь Гросу. Социалисты дважды отменяли его – в конце 2020 года и начале 2021 года, однако в первый раз решение через КС аннулировали депутаты “АКУМ”, а во второй раз его не промульгировала Майя Санду.

– Только в этом году граждане заплатят 870 млн леев из своих карманов за возврат миллиарда. Эти деньги будут отняты у пенсионеров, у фермеров, у других бедствующих граждан, – сказал Литвиненко, по всей видимости, забыв, что в принятии закона участвовали его коллеги.

Богдан Цырдя напомнил депутату ПДС, по чьей вине это скандальное решение до сих пор остаётся в силе.

– ПСРМ выдвинула проект об аннулировании Закона о миллиарде ещё в 2020 году! Но блок АКУМ ( ПДС и ППДП) отменил это решение через Конституционный суд. Потом мы повторно выдвинули этот законопроект в 2021-м, но Майя Санду не промульгировала его. А теперь они воют про то, что граждане должны возвращать этот миллиард из своих карманов. Цинично. Зато по евростандартам, – подчеркнул депутат Блока коммунистов и социалистов.

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