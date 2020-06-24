“Цинизм марки Канду”: Цырдя ответил на обвинения лидера группировки Плахотнюка в адрес президента

“Цинизм марки Канду”: Цырдя ответил на обвинения лидера группировки Плахотнюка в адрес президента

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица. 

Цинизм марки Канду.

1. Отдал Украине магистраль у села Паланка.

2. Отдал Румынии газопровод Яссы-Унгены.

3. Отдал США Республиканский стадион. 

4. Отдал 60% земли в концессию американскому офшору “Frontera Resorces” LTD.

5. Отдал всю банковскую систему страны иностранцам.

6. А потом…обвинил Додона в предательстве Родины за участие в Параде Победы.

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