ЦИК: В день выборов на избирательных участках будет работать система видеонаблюдения

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отмечает, что она не будет подключена к Интернету. Система будет запущена с момента подготовки избирательных участков (опечатывание избирательных урн, проверка наличия избирательных списков, бюллетеней и штампов) и до того, как на участок зайдёт первый избиратель, после чего камеры отключат.

По завершении процесса голосования работа системы видеонаблюдения будет возобновлена. Она будет функционировать во время подсчёта и суммирования голосов, после чего её опять отключат.

Видеокамеры, установленные на избирательных участках, будут одним из элементов, способствующих прозрачности процесса. Стоит отметить, что видеонаблюдение не будет использовано в случае голосования с помощью переносной урны и по месту жительства избирателя.

ЦИК отмечает, что установка видеокамер на избирательных участках не ставит под угрозу тайну голосования. Изображения не будут передаваться онлайн, а храниться на отдельном устройстве. В случае возможных избирательных судебных тяжб записи будут использоваться в качестве доказательства при рассмотрении и разрешении споров.

Досрочные парламентские выборы пройдут 11 июля.

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