ЦИК установила место и время приема документов для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов в президенты

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Документы будут приниматься с 1 по 11 сентября включительно в офисе Центральной избирательной комиссии по специальному графику.

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 и 11 сентября прием документов будет вестись с 9.00 до 17.00, а 5 и 6 сентября – с 10.00 до 16.00.

Напомним, сегодня в Молдове начался электоральный период. Он предшествует выборам Президента Республики Молдова, намеченным на 1 ноября.

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