ЦИК уполномочен донести

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Что должны знать граждане Молдовы о грядущих выборах

На 1 ноября 2020 года в нашей стране назначены президентские выборы. За должность главы молдавского государства будут бороться восемь кандидатов, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией.

Всего для проведения выборов президента Республики Молдова будет организовано 2143 участка для голосования, из которых 139 – за рубежом и 42 – для граждан с правом голоса, проживающих на левом берегу Днестра (Приднестровье), в муниципии Бендеры и в ряде населённых пунктов Каушанского района.

«АиФ в Молдове» подготовила и предлагает читателям информацию по наиболее важным вопросам, которые могут возникнуть в связи с предстоящими выборами.

Сколько граждан с правом голоса зарегистрировано в Госреестре избирателей?

Общее количество граждан с правом голоса, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей, на этапе завершения процедуры обновления списков избирателей составляет 3 287 140 человек.

Сколько всего участков для голосования будет организовано к выборам?

Всего для проведения выборов президента Республики Молдова будет организовано 2143 участка для голосования, из которых 42 – для граждан с правом голоса, проживающих на левом берегу Днестра (Приднестровье), в муниципии Бендеры и в ряде населённых пунктов Каушанского района.

Больше всего избирательных участков – в количестве 35 – откроют в избирательном округе №1 (Кишинёв), который включает пять секторов и пригороды столицы.

Сколько участков открыто за рубежом?

По решению ЦИК от 26 сентября, будет открыто 139 участков для голосования в 36 странах. Это на 39 избирательных участков за рубежом больше, чем было организовано на президентских выборах 2016 года.

Сколько бюллетеней будет напечатано для голосующих за рубежом?

Для 139 избирательных участков, открываемых за рубежом, будет напечатано 556 тыс. избирательных бюллетеней. Размер тиража был установлен решением ЦИК от 9 октября. По словам председателя ЦИК Дорина Чимиля, проект решения был разработан на основе предложений, поступивших от Министерства иностранных дел и европейской интеграции. Из 556 тыс. бюллетеней 467 600 штук будут напечатаны на молдавском языке.

Сколько бюллетеней будет отпечатано для избирателей внутри страны?

К президентским выборам, по решению Центральной избирательной комиссии, будет напечатано 2 934 017 избирательных бюллетеней.

Каковы размеры бюллетеня для голосования?

Центральная избирательная комиссия утвердила образец и текст бюллетеня для голосования. Его длина составит 236 мм, а ширина – 140 мм. Конкуренты на выборах будут вписаны в бюллетень для голосования заглавными буквами. Избирательный бюллетень будет напечатан на непрозрачной (матовой) бумаге дымчато-серого цвета.

Кто из кандидатов на должность президента и в каком порядке будет вписан в бюллетень?

Всего ЦИК зарегистрировал 8 кандидатов на должность президента. Электоральные конкуренты в бюллетене для голосования будут размещены в следующем порядке:

1. Ренато Усатый (политическая партия «Наша Партия»),

2. Андрей Нэстасе (партия «Платформа DA»),

3. Тудор Делиу (Либерально-демократическая партия),

4. Игорь Додон (независимый кандидат, поддерживаемый ПСРМ),

5. Виолетта Иванов (Партия ШОР),

6. Майя Санду (партия «Действие и солидарность»),

7. Октавиан Цыку (Партия национального единства),

8. Дорин Киртоакэ (Избирательный блок Unirea).

Как получить удостоверение на право голосования по месту жительства?

Избиратели имеют возможность запросить удостоверение на право голосования. Его выдают до 31 октября включительно участковые избирательные бюро в соответствии с действительным местом жительства или местом нахождения заявителя.

Согласно Кодексу о выборах, при перемене избирателем места жительства или места нахождения участковое избирательное бюро по прежнему месту жительства по его просьбе выдаёт сертификат. Это позволит людям проголосовать на любом другом избирательном участке на территории страны по дополнительному избирательному списку.

Документ выдаётся при предъявлении удостоверяющего личность документа, который подтверждает место жительства или место нахождения избирателя на территории соответствующего избирательного участка.

Как проверить данные в избирательном списке?

Лица с правом голоса до 31 октября могут проверить правильность внесения данных в списки избирателей и скорректировать их как на самом избирательном участке, так и на официальном сайте ЦИК www.cec.md или пройдя по адресу: http://liste.cec.md/.

На основании подтверждающих документов избиратель может запросить о внесении или исключении его из избирательных списков, а также об исправлении ошибок, которые были допущены.

ЦИК предлагает и несколько способов онлайн-проверки правильности информации в избирательных списках:

На официальной странице ЦИК www.cec.md следует нажать на опцию Verifică-te în Registrul de Stat al Alegătorilor (введя идентификационный код, пройдя проверку на защиту от роботов, избиратель может выяснить, к какому участку он относится и свой порядковый номер в списках).

На странице verifica.cec.md, нажав на опцию Află unde să votezi (выбрав местность и адрес проживания/нахождения).

На странице liste.cec.md (выбрав местность и участок для голосования, можно скачать pdf-файл избирательного списка с данными о ФИО и годом рождения избирателя).

На странице www.cec.md, Harta secțiilor de votare (обратившись к геопространственной карте избирательных участков, щелкнув по ссылке на нужный, можно просмотреть информацию, содержащую его контактные данные и ссылку на pdf-файл со списком избирателей на этом избирательном участке).

Избиратель может быть вписан только в один избирательный лист на одном участке для голосования.

Каковы меры защиты при посещении участка для голосования?

Доступ на избирательные участки и в помещения избирательных органов будет разрешён только гражданам, которые будут носить защитную маску. На избирательном участке каждому пришедшему выполнить свой гражданский долг лицу будет бесплатно предоставляться защитная маска.

Пустят ли на избирательные участки лиц с симптомами COVID–19?

В случае если на участки для голосования до 15:00 придут избиратели с симптомами COVID–19, их не допустят внутрь помещения, но зарегистрируют в списки для голосования на дому.

Доступ на избирательные участки с 8:00 до 21:00 будет разрешён независимо от состояния здоровья только для граждан, которые будут приходить голосовать за рубежом, и тех, кто проживает на левом берегу Днестра.

Как заказать урну для голосования на дом?

По решению Национальной чрезвычайной комиссии в области общественного здоровья, избиратели, которые находятся на самоизоляции (для лечения на дому, контактировавшие с больными людьми, возвратившиеся из стран красной зоны и те, у кого проявляются симптомы ОРВИ), могут запросить мобильную урну на дом для голосования на президентских выборах 1 ноября.

По словам министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Думбрэвяну, мобильная урна может быть запрошена в том числе и в день голосования, до 15:00. Для этого необходимо подать заявление в избирательное бюро участка для голосования, где зарегистрирован избиратель. Заявление можно подавать в письменной или устной форме за две недели и до 18:00 за день до проведения выборов, а в день голосования – до 15:00.

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Закон и для президента писан

Согласно ст. 78 Конституции РМ, президент Республики Молдова избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании. Президентом Республики Молдова может быть избран гражданин, имеющий право избирать, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории РМ не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Избранным признаётся кандидат, набравший не менее половины голосов избирателей, принявших участие в выборах. В случае если один из кандидатов не набрал необходимого большинства голосов, проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре. Избранным признаётся кандидат, получивший наибольшее количество голосов, при условии, что оно превышает количество голосов, поданных против него.

Кандидат, избрание которого признано действительным, по ст. 78, не позднее чем в 45-дневный срок после выборов приносит перед парламентом и Конституционным судом присягу. Президент избирается на четырёхлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. Одно и то же лицо не может занимать должность президента Республики Молдова более двух сроков подряд.

Подготовила

Любовь Чегаровская