ЦИК сообщает о периодичности брифингов в день выборов

ЦИК сообщает о периодичности брифингов в день выборов

Весь день 15 ноября представители Центральной избирательной комиссии будут информировать граждан о ходе голосования во втором туре президентских выборов.

Так, брифинги ЦИК состоятся в: 08:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 22:00. При необходимости будут организованы дополнительные выступления для прессы, сообщается на сайте ведомства.

Официальные предварительные результаты выборов будут представлены на брифинге в понедельник, 16 ноября, в 09:00.

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