ЦИК призывает избирателей проверить правильность внесённых в списки данных

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Центральная избирательная комиссия сообщает, что до 31 октября избиратели могут проверить правильность внесённых в списки данных как на участках для голосования, так и онлайн на сайтах www.cec.md или http://liste.cec.md/.

Согласно законодательству, избиратель может обратиться в участковое избирательное бюро по месту жительства или месту нахождения, чтобы запросить на основании подтверждающих документов включение или исключение из списка, исправление ошибок, допущенных при внесении данных о нём или о других избирателях. Существует четыре способа онлайн-проверки:

Изменения в списках избирателей могут запрашиваться не позднее дня, предшествующего дню выборов. Напомним, что избиратель может быть включен только в один список избирателей и только по одному избирательному участку на основании документов, подтверждающих факт проживания на территории данного избирательного участка. Лицо, имеющее и место жительства, и место нахождения, вносится в список избирателей по соответствующему избирательному участку, в пределах которого у него имеется регистрация по месту нахождения.

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