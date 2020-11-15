ЦИК представила итоговые данные о явке избирателей на президентские выборы

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Центральная избирательная комиссия провела брифинг после закрытия избирательных участков.

По данным ЦИК, выборы президента прошли без каких-либо значительных инцидентов. К 21:00 все избирательные участки в стране завершили свою работу, кроме участка в Калараше – его деятельность была продлена на 1 час.

Также стало известно о досрочном закрытии 5 участков за рубежом, где закончились предоставленные для голосования бюллетени. Речь идёт об участке во Франкфурте, Берлине, 2 участках в Лондоне и участке в Монтрё. 3 зарубежных участка продлили деятельность: на полчаса был продлён режим работы участка в Будапеште, на 2 часа – в Тель-Авиве и Касселе.

К 22:00 на избирательные участки пришло более 1 644 000 человек. Явка в процентном соотношении составила 52,6%.

16 ноября в 09:00 ЦИК представит предварительные итоги президентских выборов.

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