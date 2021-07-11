ЦИК представила итоговые данные о явке избирателей на досрочные выборы

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Центральная избирательная комиссия провела брифинг после закрытия избирательных участков.

По данным ЦИК, досрочные парламентские выборы прошли без существенных инцидентов. К 21.00 все избирательные участки в стране завершили свою работу. Также за рубежом были закрыты участки в России, Румынии, Болгарии, Турции, Греции, Кипра, Эстонии, Литвы, Латвии и других стран центральной Европы.

Остаются открытыми 35 избирательных участков. Запросов о продлении работы каких-либо участков не было зарегистрировано.

К 22.00 проголосовало более 1 472 000 человек. Явка в процентном соотношении составила 48,32%.

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