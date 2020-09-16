ЦИК предлагает открыть более 200 избирательных участков за рубежом

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Центральная избирательная комиссия направила Министерству иностранных дел и европейской интеграции проект решения об открытии более 200 участков за границей на президентских выборах 1 ноября. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. Консультации по этому поводу с властями соответствующих стран уже ведутся. Последним предстоит принять окончательное решение, сколько участков они будут готовы открыть в условиях пандемии.

Напомним, что решение об открытии избирательных участков за границей принимается на основании: числа избирателей, принимавших участие в прошлых выборах, данных предварительной регистрации, а также информации, полученной МИДЕИ от компетентных органов стран пребывания молдавских граждан.

До настоящего момента предварительно зарегистрировались для участия в выборах более 52 тысяч граждан, 5800 из которых – в Российской Федерации, а остальные – в странах ЕС и Запада. Регистрация завершается сегодня.

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