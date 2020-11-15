ЦИК: Первые результаты голосования будут объявлены в 22.00

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В Молдове проходит второй тур президентских выборов. В 07.00 открылись все 2143 избирательных участка, рассказали на брифинге представители ЦИК.

За ходом голосования будут следить почти 2400 аккредитованных наблюдателей. На участках обеспечены все меры защиты от коронавируса. В то же время граждане, которые находятся на самоизоляции, у которых есть симптомы коронавируса или которые по другим уважительным причинам не могут прийти проголосовать, могут запросить сегодня до 15.00 мобильную урну.

ЦИК призывает всех избирателей активно участвовать в выборах. Первые результаты голосования будут объявлены в 22.00.

Следующий брифинг Центризбиркома пройдет в 12.00.

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