ЦИК переходит на спецрежим: у одного из сотрудников выявили COVID-19

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С 13 июля Центральная избирательная комиссия Молдовы переходит на специальный режим работы, так как у одного из сотрудников учреждения был выявлен коронавирус.



Согласно сообщению ведомства, деятельность учреждения не будет приостановлена. Большинство сотрудников будут работать дистанционно. В офис будут ходить только те, чьё присутствие там необходимо.

Во избежание риска распространения COVID-19 на первом этаже здания будут размещены специальные боксы для приема корреспонденции, а доступ третьих лиц будет ограничен.

В связи с тем, что 15 июля истекает срок подачи финансовых отчетов политических партий, а он включает в себя представление документов на бумажном носителе, ЦИК сообщает, что этот процесс будет осуществляться только в установленном порядке и при строгом соблюдении санитарных и эпидемиологических норм.

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