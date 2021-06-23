ЦИК открыла колл-центр по выборам 11 июля

ЦИК открыла колл-центр по выборам 11 июля

Центральная избирательная комиссия сообщила о запуске колл-центра с единым номером (+373) 22 880101. Он будет работать с 23 июня по 13 июля.

По указанному номеру, пишет moldpres.md, избиратели смогут запросить информацию об избирательных участках, порядке голосования и т.д. Операторы будут оказывать помощь лицам, ответственным за избирательные списки, а также помогать с единой формой управления Государственным реестром избирателей.

Информационная линия будет работать с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00. С 11 по 13 июля график работы колл-центра будет продлён.

Звонки оплачиваются согласно тарифу фиксированной или мобильной связи из любого населённого пункта Молдовы.

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